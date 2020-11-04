Португалия: пешеходам - синюю улицу!

Проект мэрии Лиссабона «Твоя улица» призван гарантировать больше условий для социального дистанцирования.

Чем больше будет места для людей, тем проще будет бороться с коронавирусом.

Проект поддерживают не только городские власти, но и местный бизнес.

На Facebook полиция общественной безопасности (PSP) поделилась фотографией Руа-Нова-да-Триндаде с синим тротуаром и пояснила: «Эта улица не только выделяется своим необычным синим цветом, но и служит целям безопасности», поскольку закрыта для автомобилей и открыта для пешеходов, которые могут теперь находиться на нужном расстоянии друг от друга.

Ожидается, что с каждым днем таких улиц будет становиться все больше.