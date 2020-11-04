Португалия: пешеходам - синюю улицу!
Лиссабон хочет дать людям больше места для прогулок.
Проект мэрии Лиссабона «Твоя улица» призван гарантировать больше условий для социального дистанцирования.
Чем больше будет места для людей, тем проще будет бороться с коронавирусом.
Проект поддерживают не только городские власти, но и местный бизнес.
На Facebook полиция общественной безопасности (PSP) поделилась фотографией Руа-Нова-да-Триндаде с синим тротуаром и пояснила: «Эта улица не только выделяется своим необычным синим цветом, но и служит целям безопасности», поскольку закрыта для автомобилей и открыта для пешеходов, которые могут теперь находиться на нужном расстоянии друг от друга.
Ожидается, что с каждым днем таких улиц будет становиться все больше.