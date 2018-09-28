Португалия: пешеходы, будьте осторожны

Пятница, 28 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: пешеходы, будьте осторожны

Данные приводит Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR).

Согласно им, за  первое полугодие с.г. смертность среди пешеходов увеличилась более чем на 50% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Последний отчет ANSR показывает, что с 1 января по 30 июня  2018 г. погибли 50 пешеходов, что на 17 (51,5%) больше, чем за тот же период 2017 года, когда погибли 33 человека.

ANSR утверждает, что большинство пешеходов, погибших в первом полугодии с.г., были старше 65 лет.

Согласно тому же документу, с января по июнь с.г. произошло 47 ДТП со смертельным исходом, в результате которых погибли 50 пешеходов, что является самым высоким показателем за последние пять лет, применительно к первому полугодию.

Из 47 «смертельных» ДТП 33 произошли в населенных пунктах, а 14 - за их пределами.

Данные ANSR касаются жертв, смерть которых была зарегистрирована на месте происшествия или по дороге в больницу.

Что касается серьезных травм, то их за первое полугодие с.г. получили 178 пешеходов (на 14 меньше, чем за аналогичный период 2017 года).

В целом за первые шесть месяцев этого года произошло 2.397 наездов на пешеходов, что на 47 меньше, чем за тот же период 2017 года.

Что касается остальных категорий участников дорожного движения, в январе -июне с.г. погибли 142 водителя, что на 31 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а число погибших пассажиров составило 27 (на два меньше).

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