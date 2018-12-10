Португалия: Photo Ark - в Лиссабоне

Недавно экспозиция побывала в Порту, а теперь прибыла в Лиссабон.

Примечательно, что более половины из представленных фотографий никогда ранее не выставлялись. При этом 12 из них сделаны в Португалии.

«На выставке National Geographic, которые уже посетили 5 миллионов человек в десяти странах, занимающей пространство в 500 м2, вы сможете увидеть фотографии животных разных размеров: от африканского слона до двухрогого хамелеона; от индийского носорога до крысы с Сент-Эндрюс-Бич; от кузнечика и выхухоли (водяного крота), сфотографированной на реке Дору, до сирийского медведя-гризли. Все эти виды, от самых больших до самых маленьких, сфотографированы на белом или черном фоне, в перспективе, которая представляет всех животных на равных», - говорится в сообщении организаторов выставки в Лиссабоне.

Кроме того, посетители могут посмотреть три документальных фильма о проекте Photo Ark, поучаствовать в интерактивной деятельности или сделать селфи с одной из наиболее символичных фотографий выставки и получить право на награды от National Geographic.

Выставка работает ежедневно (включая Рождество и Новый год) в музее Cordoaria Nacional de Lisboa по 5 мая 2019 года.

Часы работы:

с понедельника по пятницу - с 10.00 до 19.00; в субботу, воскресенье и праздничные дни - с 10.00 до 20.00;

24 декабря - с 10:00 до 14:00;

25 декабря - с 14.00 до 19:00;

31 декабря - с 10:00 до 14.00;

1 января - с 14.00 до 19.00.

Стоимость билетов: полный билет - 9 евро; льготный билет - 7 евро; детский билет: 5 евро (для детей до 4 лет - бесплатно); семейный абонемент - 24 евро; билет для школьных групп: 4 евро.

Организуются экскурсии для групп с образовательными и игровыми мероприятиями для детей.

Подробности – на www.natgeo.pt/photoark