Португалия: пилот авиакомпании TAP умер после рейса

Командир самолета авиакомпании TAP 38-летний Дуарте Пато был найден мертвым в гостиничном номере в немецком Штутгарте накануне запланированного вылета. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщает португальское издание As Beiras.

У командира судна был запланирован утренний рейс номер 597, направляющийся из Штутгарта в Лиссабон, с прибытием в 7:48 в эту среду в португальскую столицу. В результате, рейс был отменен.



Сообщается, что уроженец Коимбры Дуарте Пато ранее перенес операцию на сердце, после хирургического вмешательства он был признан пригодным для службы. В официальном заявлении TAP говорится, что авиакомпания подтверждает смерть пилота, а также предварительные выводы о том, что смерть произошла по «естественным причинам». В этом же заявлении говорится, что компания приносит искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам командира лайнера.