Португалия: Pingo Doce обвиняют в издевательстве над сотрудником

Депутаты социалистической партии подняли вопрос о возможных издевательствах над сотрудниками Pingo Doce на уровень правительства. Парламентарии требуют от сети супермаркета объяснений.



Об инциденте, который произошел накануне в Пррту, в районе Vila Nova de Gaia, стало известно после того, как сотрудница супермаркета обратилась с жалобой в профсоюз работников торговли (CESP). По предварительной информации, менеджеры магазина заставили ее стоять в течение 3 дней у входной двери без какой либо цели.



По словам представителей супермаркета, сотрудница делала это «по собственной инициативе», поскольку была временно отстранена от обязанностей после дисциплинарного процесса. Однако причину отстранения в супермаркете объяснять не смогли. Как утверждает профсоюз, принуждение сотрудницы стоять перед входом в магазин было связано «с местью за то, что она отказалась от расторжения контракта».