Португалия: Pingo Doce обвиняют в издевательстве над сотрудником

Понедельник, 02 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: Pingo Doce обвиняют в издевательстве над сотрудником

Жалоба поступила в профсоюз работников торговли.

Депутаты социалистической партии подняли вопрос о возможных издевательствах над сотрудниками Pingo Doce на уровень правительства. Парламентарии требуют от сети супермаркета объяснений.

Об инциденте, который произошел накануне в Пррту, в районе Vila Nova de Gaia, стало известно после того, как сотрудница супермаркета обратилась с жалобой в профсоюз работников торговли (CESP). По предварительной информации, менеджеры магазина заставили ее стоять в течение 3 дней у входной двери без какой либо цели.

По словам представителей супермаркета, сотрудница делала это «по собственной инициативе», поскольку была временно отстранена от обязанностей после дисциплинарного процесса. Однако причину отстранения в супермаркете объяснять не смогли. Как утверждает профсоюз, принуждение сотрудницы стоять перед входом в магазин было связано «с местью за то, что она отказалась от расторжения контракта».

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