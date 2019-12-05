Португалия: питбуль набросился на полуторагодовалую девочку

В городе Палмела, в округе Сетубал питбуль, которого содержали дома, напал на полуторагодовалую девочку. Инцидент произошел в минувший вторник. Ребенок был доставлен в городскую больницу в Сетубале с серьезными травмами головы и лица.



На вопрос журналистов о том при каких обстоятельствах животное напало на ребенка, бабушка девочки сообщила, что «не знает как это произошло».



Ребенку была оказана своевременная медицинская помощью. Несмотря на травмы, по сообщению врачей, жизнь девочки вне опасности. Грозит ли родителям ответственность за случившееся, не сообщается.