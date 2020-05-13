Португалия планирует принять первых европейских туристов к середине лета

Среда, 13 Май 2020 Португалия Португалия

Португалия планирует принять первых европейских туристов к середине лета

К середине лета ситуация в области туризма в Португалии может нормализоваться на фоне того, как страна поэтапно выходит из карантина.

Правительство республики в настоящее время разрабатывает детальный план восстановления сектора. Одним из основных пунктов документа станет обеспечение безопасности здоровья отдыхающих. Сообщается, что в этих целях национальное агентство по туризму в ближайшем будущем будет маркировать специальным знаком качества отели и хостелы, где по самым высоким стандартам проводят санитарную обработку комнат.

Кроме того, предлагается инвестировать дополнительные средства в медицинскую инфраструктуру для предотвращения распространения инфекции в курортных зонах, пишет rg.ru.

На первых порах насладиться солнцем на местных пляжах удастся не всем. Приехать в Португалию смогут лишь жители относительно благополучных в плане распространения коронавируса стран Евросоюза.

С начала месяца власти страны поэтапно ослабляют ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, с 15 мая будет открыта сухопутная граница с Испанией. К настоящему моменту в республике было выявлено более 29 тысяч инфицированных, 1163 человека умерли.

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