Португалия планирует спецвыпуск велогонки Volta a Portugal

Понедельник, 28 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия планирует спецвыпуск велогонки Volta a Portugal

Президент Португальской федерации велоспорта Дельмино Перейра призвал всех проявить стойкость и упорство.

«С первых дней существования гонки и на протяжении многих лет нас объединял дух стойкости. Сдаться иногда легко. Сдавайся и оставь гонку. Но это не дух велоспорта, не дух гонщика», - подчеркнул Перейра в презентации специального выпуска велогонки.

Муниципалитет Лиссабона, в свою очередь, должен взять на себя миссию и обязательства перед португальцами по «защите здоровья на мероприятии».

Этот тур был разработан по согласованию с местными властями и стал итогом поиска комфортных решений, которые будут безопасны для здоровья людей. В частности, маршрут отклонится от мест с большой плотностью населения.

Ожидается, что гонка пройдет с 27 сентября по 5 октября между Фафе и Лиссабоном (1183,9 км).

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