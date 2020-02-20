Португалия планирует субсидировать отдых туристов из Великобритании

Четверг, 20 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия планирует субсидировать отдых туристов из Великобритании

Португалия рассматривает возможность субсидирования отдыха британских туристов после Brexit.

В частности, власти обсуждают перспективу оплаты медобслуживания отдыхающих из Великобритании, большое число которых традиционно посещают Лиссабон и прибрежные курорты страны, пишет РИА Новости.

Министр туризма Рита Маркес сказала, что правительство обсуждает возможность для британских туристов в Португалии по-прежнему получать помощь по европейской карточке медицинского страхования (European Health Insurance Card, (EHIC). Она позволяет гражданам ЕС, Швейцарии и ранее — Великобритании получать медпомощь в другом государстве, где действует эта страховка.

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