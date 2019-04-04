Португалия: пластик запретят?

Четверг, 04 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: пластик запретят?

Португальская Партия "зелёных" предложила законодательно запретить пластиковую упаковку с 2020 года.

Португальская Партия "зеленых" (Os Verdes), занимающаяся борьбой за экологию,  выдвинула на этой неделе предложение о запрете пластиковой упаковки для хлеба, фруктов и овощей в стране до 2020 года.

Таким образом будут запрещены не только пластиковые пакеты, но и пластиковые контейнеры и любые виды упаковки.  Активисты партии заявили, что до следующего года торговые учреждения страны должны  найти альтернативы для клиентов, чтобы обернуть, упаковывать и нести товары, купленные в розницу и оптом.

В предложении партии об изменении Закона об экологии предлагается запретить магазинам поставлять пластиковые пакеты и пластиковые или полиэфирные контейнеры с июня следующего года, и предписать им предложить клиентам другие варианты из экологических материалов, пишет ТАСС.

Португальская Партия "Зеленых" была основана в 1982 году и является первой политической организацией в стране данного направления.

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