Португалия: пластикового мусора в реке Дору больше чем мальков

Суббота, 26 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: пластикового мусора в реке Дору больше чем мальков

Мальки принимают фрагменты пластика за пищу, съедая их, что ведет к кишечной непроходимости и гибели.

Экологи города Порту бьют тревогу: частицы пластмассы убивают мальков рыб. В долине реки Дору пластиковых отходов уже больше, чем юных речных обитателей. Согласно данным Центра морских исследований при университете Порту (CIIMAR), на каждого малька приходится 1 ½ кусочка пластика.

По словам ученого CIIMAR Сандры Рамош, в основном пластиковый мусор состоит из целлофановых пакетов и крышек от бутылок, которые разлагаются на более мелкие частицы под влиянием времени и среды.

«Мальки принимают фрагменты пластика за пищу, что может привести к кишечной непроходимости и гибели. Также, после употребления большого количества пластика, желудок заполняется ненастоящей пищей, что также ведет к смертельному исходу», - рассказала Рамош.

По словам Рамош, концентрация пластиковых частиц повышается во время сезона дождей, когда уровень воды в реке поднимается. Это означает, что загрязнение берет начало в соседней Испании.

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