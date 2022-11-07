Португалия: плата за проезд по автострадам может снизиться

Министр территориального единства Ана Абруньоза заявила, что правительство намерено продолжить «снижение платы за проезд» в следующем году на дорогах внутренних территорий страны.

«Это часть правительственной программы по сокращению дорожных сборов. Мы намерены продолжать в течение года сокращать дорожные сборы», - заявила Ана Абруньоза.

«Мы живем в условиях, когда недостаточно сократить дорожные сборы. Мы находимся в условиях энергетического кризиса. Мы не можем поощрять использование автомобилей. Мы прекрасно понимаем, что на территориях внутри страны нет альтернативы, то есть нет общественного транспорта. И поэтому параллельно мы будем работать и над проектами мобильности и доступности», - добавила она.

Ана Абруньоса также пояснила, что необходимо работать с муниципалитетами в рамках программы коллективного транспорта и на уровне так называемого «транспорта по требованию».