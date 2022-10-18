Португалия: плата за проезд по лиссабонским мостам повысится

Это связано с тем, что контракт концессионера Lusoponte предусматривает, что обновление курса индексируется по годовому темпу изменения индекса потребительских цен за сентябрь.

13 октября Национальный институт статистики подтвердил, что инфляция в сентябре достигла 9,3%.

Увеличение цены приведет к тому, что автомобиль класса 1 будет платить около 3,17 евро за проезд по мосту Васко да Гама против нынешних 2,90 евро.

На мосту 25 апреля плата за проезд составит 2,07 евро по сравнению с нынешними 1,90 евро.

Смягчение этого увеличения платы за проезд находится в руках правительства, которое может затормозить ожидаемый рост, как это было в случае с арендной платой.

Напоминаем, что исполнительная власть установила ограничение в 2% на повышение арендной платы в 2023 году, когда ожидаемое повышение составляло 5,43%.