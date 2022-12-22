Португалия: плата за проезд по лиссабонским мостам вырастет

Благодаря правительственному тормозу дорожные сборы, управляемые Lusoponte, увеличатся вдвое по сравнению с первоначально запланированными.

Пересечение моста 25 апреля будет стоить дополнительно 10 центов с 1 января.

Поездка на автомобиле из Алмады в Лиссабон через Тежу теперь будет стоить 2 евро.

На мосту Васко да Гама прибавка будет более выразительной : поездка из Алкошете в Лиссабон подорожает на 15 центов - до 3,05 евро.

По решению правительства увеличение платы за проезд в 2023 году разделено на три части: потребители платят 4,9%, 2,8% оплачивает государство, остальное будет нести Lusoponte.