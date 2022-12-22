Португалия: плата за проезд по лиссабонским мостам вырастет

Четверг, 22 Декабрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: плата за проезд по лиссабонским мостам вырастет

Плата за проезд по мосту 25 апреля вырастет на 10 центов в 2023 году и на 15 центов на мосту Васко да Гама.

Благодаря правительственному тормозу дорожные сборы, управляемые Lusoponte, увеличатся вдвое по сравнению с первоначально запланированными.

Пересечение моста 25 апреля будет стоить дополнительно 10 центов с 1 января.

Поездка на автомобиле из Алмады в Лиссабон через Тежу теперь будет стоить 2 евро.

На мосту Васко да Гама прибавка будет более выразительной : поездка из Алкошете в Лиссабон подорожает на 15 центов - до 3,05 евро.

По решению правительства увеличение платы за проезд в 2023 году разделено на три части: потребители платят 4,9%, 2,8% оплачивает государство, остальное будет нести Lusoponte.

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