Португалия: плата за проезд по лиссабонским мостам вырастет
Плата за проезд по мосту 25 апреля вырастет на 10 центов в 2023 году и на 15 центов на мосту Васко да Гама.
Благодаря правительственному тормозу дорожные сборы, управляемые Lusoponte, увеличатся вдвое по сравнению с первоначально запланированными.
Пересечение моста 25 апреля будет стоить дополнительно 10 центов с 1 января.
Поездка на автомобиле из Алмады в Лиссабон через Тежу теперь будет стоить 2 евро.
На мосту Васко да Гама прибавка будет более выразительной : поездка из Алкошете в Лиссабон подорожает на 15 центов - до 3,05 евро.
По решению правительства увеличение платы за проезд в 2023 году разделено на три части: потребители платят 4,9%, 2,8% оплачивает государство, остальное будет нести Lusoponte.