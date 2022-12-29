Португалия: плата за техосмотр вырастет до 27,80 евро

Цена поднимется с 25,85 евро до 27,80 евро для легковых автомобилей и с 13,02 евро до 14 евро для мотоциклов, плюс НДС.

Для большегрузных автомобилей плата за техосмотр увеличивается с нынешних 38,69 евро (без НДС) до 41,60 евро с 1 января.

Повышение тарифов в следующем году связано с уровнем инфляции, утверждает Институт мобильности и транспорта (IMT) в решении, опубликованном в Diário da República.

В публикации утверждается, что принято во внимание последнее обновление индекса потребительских цен, проведенного в середине декабря.

«Необходимо рассчитать влияние этого показателя на действующие тарифы, чтобы унифицировать суммы, подлежащие уплате во всех центрах технического осмотра транспортных средств (ЦТОиТ)», - говорится в постановлении, подписанном советом директоров IMT.