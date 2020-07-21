Португалия: платежи contactless - по-новому

Согласно ей, лимит платежей посредством бесконтактной карты - contactless - в 50 евро становится постоянным.

Напомним, что предыдущий лимит составлял 20 евро, но 25 марта с.г. максимальная сумма была увеличена до 50 евро из-за волны коронавируса.

Решение ЦБ обусловлено ростом количества платежей contactless во время пандемии COVID-19. «Это изменение произошло в ответ на эволюцию пандемии COVID-19 в контексте поощрения использования «бесконтактных» платежей, которые «покорили» коммерсантов и потребителей. Потребители начали использовать бесконтактные технологии примерно в 20% покупок, производимых посредством банковских карт, практически удвоив уровень использования, существовавший до пандемии», - подчеркивается в заявлении ЦБ.

Суть технологии contactless

В Португалии бесконтактные (т.е. без «физического» контакта с терминалом) технологии стали использоваться во многих банковских картах (кредитных, дебетовых, предоплаченных) с 2013 года. Сontactless - это продукт, который позволяет потребителям совершать платежи до определенной суммы без ввода PIN-кода; при этом карта приближается к терминалу автоматической оплаты (TPA) на расстоянии нескольких сантиметров.

Все карты, оснащенные технологией бесконтактного считывания (о чем свидетельствует соответствующий символ на лицевой стороне), также могут использоваться путем традиционного ввода PIN-кода.

Преимущества бесконтактной карты - очевидны. Прежде всего - это легкость и скорость, с которой можно совершать небольшие платежи (операция занимает около 5 секунд). Кроме того, отпадает необходимость передавать карту в руки оператора TPA, что, в частности, снижает риск инфицирования коронавирусом, а также вводить PIN-код на публике.

Чтобы активировать функцию сontactless на вашей карте - просто сделайте первый платеж в TPA. Если вы не хотите, чтобы эта функция была на вашей карте, вы всегда можете попросить свой банк отключить ее.

Сontactless - насколько безопасен этот способ оплаты

Прежде всего, данную форму оплаты нельзя использовать для любых сумм, поскольку существует лимит, который устанавливается каждым банком индивидуально и обычно составляет 50 евро.

Кроме того, помимо максимальной суммы, определенной для каждой покупки, также существует ограничение на общую сумму платежей, которые можно сделать с помощью этого метода. Как только вы достигнете суммы платежей, посредством бесконтактной технологии, к примеру, 60 евро, в следующей транзакции вас, вероятно, попросят ввести ваш PIN-код.

Но даже при соблюдении (непревышении) максимальной суммы, определенной для платежей с помощью метода contactless, от вас может потребоваться ввести PIN-код при совершении той или иной покупки в качестве меры безопасности.

Также следует иметь в виду, что существуют некоторые приложения, которые позволяют считывать данные с бесконтактной карты и, следовательно, узнавать информацию о держателе карты и совершенных с нею транзакциях. Это может быть опасно, если, например, вы находитесь в местах с большим скоплением людей (например, на музыкальном фестивале или в общественном транспорте). Чтобы избежать описанного выше случая, стоит приобрести алюминиевую обложку для карты. Но есть и хорошая новость: для того, чтобы злоумышленник имел возможность использовать приложение, которое может считывать ваши данные, карта должна находиться действительно очень близко к мобильному телефону.

В любом случае - быть внимательным никогда не повредит. Если вы заметили какие-либо необычные действия с вашей бесконтактной картой, вам следует позвонить в свой банк и, при необходимости, попросить аннулировать карту. Ведь как только вы известите свой банк - как правило, вы уже не несете ответственность за любое злоупотребления с вашей картой.

Кроме того, существуют страховые полисы, предотвращающие мошенническое использование карт, и некоторые кредитные карты даже имеют такую встроенную защиту - проверьте, относится ли это к вашей карте.

Также иногда возникает вопрос, возможно ли дублирование платежей, если карта оставалась напротив TPA довольно долгое время? Ответ - нет, поскольку считыватели бесконтактных карт позволяют совершать только один платеж за один раз, который должен быть отменен или подтвержден до того, как будет совершена новая транзакция.