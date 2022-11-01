Португалия: платежи по ипотеке вырастут со 102 до 234 евро

Клиент с кредитом в размере 150 000 евро на 30 лет, индексированным к Euribor на шесть месяцев и со спредом (маржой прибыли банка) в 1%, теперь будет платить 632,16 евро, что означает увеличение на 170,83 евро по сравнению с последним пересмотром в мае.

В случае кредита на тех же условиях (сумма и срок погашения), но с индексацией к трехмесячному Euribor, клиент начнет платить 587,08 евро, что на 102,07 евро больше, чем платилось с августа.

Эти результаты были получены с учетом среднего значения Euribor в октябре: 1,997% за шесть месяцев и 1,428% за три месяца.

По кредитам, проиндексированным на 12-месячный Euribor, платеж по ипотеке - для кредита на вышеупомянутых условиях - с ноября составит 684,41 евро, что на 234,11 евро больше по сравнению с тем, что было выплачено с ноября 2021 года.

В этом случае было рассчитано значение с учетом среднего 12-месячного Euribor в октябре, который составил 2,629%.

Ставки Euribor являются основным показателем в Португалии в банковских контрактах, которые финансируют покупку дома. Наиболее часто используется шестимесячная ставка Euribor, за которой следует трехмесячная ставка.

Еврибор устанавливается на основе средней ставки, по которой группа из 57 банков еврозоны готова ссужать деньги друг другу на межбанковском рынке.

В связи с ростом стоимости жилищных кредитов Правительство готовит пакет мер, направленных на смягчение влияния повышения процентных ставок на доходы населения.