Португалия: платформа для сравнения цен

Чтобы избежать ситуаций, когда бренды повышают цены до Black Friday, DECO запустила платформу, которая сравнивает цены за последние 30 дней.

Акции Black Friday могут быть не такими хорошими, как кажется на первый взгляд.

DECO предупреждает о ситуациях, когда компании повышают цены за несколько дней до «Черной пятницы», чтобы увеличить размер скидки.

И, чтобы избежать ситуаций, когда потребители сообщают о «ложных скидках», «скидках меньших, чем рекламируются» и о «ценовом манипулировании продаваемой продукции», DECO запустила платформу для сравнения цен.

Сравнение производится по ссылке на страницу продукта в интернет-магазине, и в дополнение к диаграмме изменения цены DECO проводит оценку продукта, если покупатель решит его купить.