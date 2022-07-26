Португалия: платные трассы могут сильно подорожать

Президент Brisa, компании, которая управляет автомагистралями, предупредил, что увеличение платы за проезд в следующем году должно быть «значительным», поскольку рост стоимости индексируется с учетом инфляции.

«Пошлины напрямую связаны с инфляцией, именно показатель инфляции в октябре будет определять стоимость пошлин, следовательно, они должны увеличиться и с некоторым значением в следующем году, если только государство не проявит открытость к поиску механизмов», - сказал Антонио Пиреш де Лима.

«Если государство ничего не предпримет, рост будет соответствовать инфляции», - заключил он.

Пиреш де Лима также отстаивал возможность замены части налога на прибыль корпораций (IRC) увеличением налога на воздействие компаний на окружающую среду.

«Я бы предложил подумать о замене части корпоративного подоходного налога зеленым налогообложением, снижении налогов на прибыль и, с другой стороны, повышении налогов на воздействие компаний на окружающую среду. Это путь в пользу устойчивости, он позволит компаниям получать прибыль и быть углеродно-нейтральными, не загрязнять среду», - отметил он.