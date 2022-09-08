Португалия: площадь выгоревшей земли приближается к рекорду

До 31 августа лесные пожары охватили более 106 500 га, что является четвертым по величине показателем выгоревшей площади за последние десять лет, сообщил в среду Институт охраны природы и лесов (ICNF).

В последнем отчете ICNF указано, что с 1 января по 31 августа произошел 9701 сельский пожар, в результате чего сгорело 106 639 га в населенных пунктах (54 328 га), кустарниках (42 367 га) и полях сельского хозяйства (9944 га).

«Сравнивая показатели за 2022 год с историей предыдущих 10 лет, отмечается, что сельских пожаров стало на 15% меньше, а выгоревших площадей - на 36% больше по сравнению со среднегодовым показателем» последних десяти лет, говорится в документе.

В отчете отмечается, что 2022 год до 31 августа занимает шестое место по количеству пожаров и четвертое место по площади пожаров с 2012 года.

Наиболее пострадавшим районом с точки зрения площади пожаров была Гуарда с площадью 24 773 га, что составляет более 23% от общей площади пожаров до 31 августа.

Другими районами с большей площадью пожаров были Вила-Реал с 24 105 га (около 23% от общей площади) и Лейрия с 10 069 га (9% от общей площади).

ICNF заявляет, что муниципалитеты Гуарда, Мантейгаш, Ковильян, Вила-Реал и Оурен также пострадали больше всего.

ICNF также заявляет, что площадь пожаров в 2022 г. ниже, чем ожидаемая с учетом суровых метеорологических условий (высокие температуры, сильный ветер, отсутствие осадков и низкая относительная влажность).