Португалия: пляж Алемау вновь открылся на этой неделе

По данным португальского информационного агентства Lusa, микробиологический анализ, проведенный после того, как во вторник были взяты новые пробы воды, показывает, что уже имеют место безопасные условия для купания, поэтому зеленый флаг на пляже снова был поднят, пишет ТАСС.

Морские купания были запрещены на прошлой неделе, когда на пляже был поднят красный флаг после того, как в пробах воды были обнаружены высокие уровни бактерии E - coli, которая могла вызвать у купающихся желудочно-кишечные инфекции.