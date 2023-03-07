Португалия: пляж Фалезия вошел в десятку лучших в мире

Вторник, 07 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: пляж Фалезия вошел в десятку лучших в мире

TripAdvisor выявил самые лучшие пляжи мира, и один из пляжей Алгарве вошел в десятку лучших.

Прайя-да-Фалезия, расположенный в Ольюш-де-Агуа, Португалия, заняла шестое место в списке и стала одним из двух европейских пляжей, попавших в него.

Один из рецензентов TripAdvisor написал об этом пляже: «Великолепные скалы с красным песком ведут к зелено-голубому океану и пляжу с белым песком, который, кажется, тянется бесконечно».

Первое место занял пляж Байя-ду-Санчо - Фернанду-де-Норонья, Бразилия, за ним следует пляж Игл-Бич - Аруба, а третью позицию занимает пляж Кейбл-Бич - Брум, Западная Австралия.

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