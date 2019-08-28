Португалия: пляж в Портимао закрыли из-за кишечной палочки

Среда, 28 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: пляж в Портимао закрыли из-за кишечной палочки

Причины загрязнения воды выясняются.

Власти Портимао закрыли на неопределенное время пляж Praia do Alemão. Причиной этого решения послужили результаты проверки, которая показала наличие в воде кишечной палочки.

«Допустимые нормы содержания в воде кишечной палочки были превышены. Сейчас на пляже установлены специальные красные флаги, купание запрещено», - говорится в сообщении властей. Также сообщается, что на нарушителей запрета будет наложен штраф в размере от 55 до 250 евро.

Микробиологический анализ воды был проведен в минувший понедельник. Сейчас специалисты пытаются выяснить что послужило причиной инцидента, для этих целей были отобраны новые образцы морской воды. Результаты новой экспертизы будут известны в ближайшие дни.

Это уже второй инцидент с загрязнением воды возбудителем опасных заболеваний в Портимао. 13 августа по той же причине был закрыт для купания один из пляжей в Фару.

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