Португалия: пляжей с «голубым флагом» стало на 12 больше
В Португалии 372 речных и океанских пляжа награждены «голубым флагом» в 2021 году - на 12 больше, чем год назад.
Пять пляжей включены в список впервые, подчеркнули организаторы этой европейской программы.
Пляжи распределены равномерно по всей стране: на Севере (72), в Центре (29), на Тежу (50), в Алентежу (31), в Алгарве (87), на Азорских островах (45) и Мадейре (16).
Официальные церемонии поднятия «голубого флага» начнутся 1 июня на пляже Моледу в муниципалитете Каминья (Виана-ду-Каштелу).
Первый подъем «голубого флага» на речном пляже состоится 15 июня в Албуфейре-де-Санта-Клара, в Одемире (Бежа), а первый подъем в марине пройдет 5 июня в Марина-де-Вила-ду-Порту. на острове Санта-Мария (Азорские острова).