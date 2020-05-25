Португалия: пляжи, где не соблюдают лимит по числу отдыхающих, могут закрыть

Правительство страны разработало и собирается принять законопроект, позволяющий закрыть пляжи, где многократно нарушается норма по максимальной вместимости отдыхающих. Об этом сообщает издание Publico со ссылкой на Министра окружающей среды Жуао Фернандеша. Закон еще не вступил в силу.

«В случае повторного превышения максимальной вместимости пляжа два или три дня подряд, по соображениям охраны общественного здоровья, такой пляж может быть закрыт», - рассказал министр, добавив, что «хочет верить, что таких случаев не будет».

Напомним, пляжный сезон в этом году открывается 6 июня с рядом ограничений. Так, расстояние между отдыхающими (не входящими в одну группу) должно быть не менее 1,5 метра, расстояние между зонтами не менее трех метров. Запрещены групповые занятия спортом, кроме водных видов спорта.

Вместимость тента или палатки, установленных на пляже, не должно превышать 5 человек. Расстояние между палатками должно быть не менее 3 метров. На пляжах буду установлены светофоры, где зелёный свет означает низкую заполняемость (1/3) желтый - высокую (2/3) и красный - полную загруженность. Бары будут работать с ограничением о вместимости - 50% и обязательными уборками четыре раза в день.