Португалия: пляжи и кинотеатры с ограничениями

Накануне премьер-министр Португалии Антонио Кошта объявил, что в начале мае начнется постепенное возвращение страны к нормальной жизни. Одними из первых откроются небольшие магазины, за которыми последуют крупные коммерческие центры.

В интервью португальскому изданию Expresso Кошта более подробно рассказал о планах правительства. Он сообщил, что пляжи, общественный транспорт и даже кинотеатры этой весной и летом будут работать по особым правилам.

Отдых на пляжах будет ограничен мерами, предотвращающими скопление людей, а также обеспечивающими необходимую дистанцию между отдыхающими и гигиену мест отдыха.

«Есть большие пляжи, где скопление отдыхающих легко предотвратить, но есть и те, где регулярно наблюдается массовое скопление людей», - рассказал Кошта. Премьер-министр подчеркнул, что такие правила необходимы, так как «летом вирус не впадает в спячку».

Детские сады и школы для учеников 11-ых и 12-ых классов могут открыться в мае. Уроки планируют перенести ближе к полудню, для того чтобы развести во времени работающих граждан и школьников.

Новые правила затронут даже кинотеатры. По словам Кошты, билеты посетителям будут продавать на места, расположенные на расстоянии друг от друга, например, с дистанцией в два ряда.