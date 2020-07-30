Португалия: пляжи обзавелись информационными досками

В конце июля муниципалитет установил информационные стенды на пляжах Санто-Амаро и Торре. Новаторский дизайн гармонично вписывается в общую атмосферу зоны отдыха, он напоминает доску для серфинга высотой 3,7 м.

Устройство рассказывает отдыхающим об ультрафиолетовом излучении, времени приливов, качестве окружающей среды (воды, песка и воздуха), температуре и риске возникновении пожара. Все данные актуальны, потому что считываются в режиме реального времени.

Информацию могут увидеть все желающие, стенд находится в свободном доступе. Он обеспечивает радиальное Wi-Fi покрытие и резервирует отдельный канал связи для тревоги и оповещений, которые связаны с метеорологическими, геологическими или гражданскими чрезвычайными ситуациями. Например, цунами, экстремальными погодными явлениями, авариями.

Стенды Solar Keeper созданы Solar Sense и разработаны португальцами. Инновационный проект общественного здравоохранения адаптирован к последствиям климатических изменений, его реализация подходит для европейских масштабов.