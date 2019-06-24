Португалия: пляжи Тамариж и Каркавелуш вновь открылись для купания

Понедельник, 24 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: пляжи Тамариж и Каркавелуш вновь открылись для купания

Пляжи Тамариж и Каркавелуш в Кашкайш вновь открылись на этой неделе для купания после того, как власти обнаружили водоросли в воде.

По словам капитана Руи Перейра да Терра, представляющего порт Кашкайш, после следования советам органов здравоохранения и благодаря изменению погодных условий теперь на пляжах можно поднять зеленый флаг. «Водоросли в нашем регионе нормального вида и известны здесь и ранее. Их не следует путать с теми красными водорослями, которые были обнаружены  на побережье Алгарве в течение прошлой недели, и они не представляют опасности для здоровья населения», - сказал Перейра да Терра.

По словам чиновника, красные флаги были подняты в прошлый четверг в качестве «меры предосторожности» и по-прежнему присутствуют на небольших участках пляжа Каркавелуш, в основном, «из-за неудобств, которые могут быть вызваны высокими концентрациями водорослей в океане и на песке". «Поскольку погодные условия сегодня уже другие, концентрации водорослей уже снижаются, и это не представляет опасности для здоровья населения», - добавил он, пишет ТАСС.

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