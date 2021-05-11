Португалия: пляжный сезон начнется 12 июня

Большинство муниципалитетов решили начать купальный сезон 12 июня, заявил министр по делам окружающей среды и климата.

Что касается правил доступа и занятия пляжей, министр Жоау Матуш Фернандеш сказал, что указ-закон был одобрен в четверг в Совете министров и еще не обнародован президентом Республики.

«Мы считаем, что правила настолько похожи на правила прошлого года, что нет причин, по которым они могут быть отклонены», - сказал Жоау Матуш Фернандеш.

Главные меры, такие как необходимость использовать маску для доступа к кафе или ресторанам, а также отсутствие необходимости использовать маску на пляже, остаются.

Пользователи пляжа и концессионеры должны соблюдать правила и руководящие принципы, изданные Генеральным директоратом здравоохранения (DGS), обеспечивать физическое безопасное расстояние, а также чистоту и гигиену помещений, соблюдать гигиену рук, использовать маски, когда это кажется необходимым и уместным.

В прошлом году было определено, что пользователи пляжа должны обеспечивать физическое расстояние 1,5 метра между разными группами и расстояние 3 метра между зонтиками или навесами.

Использование песчаных пляжей было запрещено для занятий спортом с участием двух или более человек, за исключением морских занятий, уроков серфинга и аналогичных видов спорта.

Также на пляже устанавливалась система индикации («светофор»), в которой зеленый цвет обозначал низкую загруженность пляжа (1/3), желтый - высокую (2/3) и красный - полную занятость (3/3).