Португалия: пляжный сезон начнется 15 мая

«Это число может увеличиться, если среди вод для купания, определенных как таковые в соответствии с условиями постановления, но которые в то время не классифицируются как пляжи для купания, помощь купальщикам теперь обеспечивается соответствующим муниципалитетом или органом управления», - говорится в заявлении Министерства окружающей среды и климата.

Всего выявлено 658 мест для купания, то есть на четыре места больше по сравнению с купальным сезоном 2022 года.

Из почти 600 наблюдаемых пляжей 394 были награждены «Голубым флагом», что на один больше, чем в прошлом году, и этот знак выделят пляжи, отвечающие требованиям экологического качества, безопасности и благополучия.

Согласно заявлению, открытие купального сезона будет «поступательным»: 15 мая он стартует на нескольких пляжах в районе Фару , 1 июня открывается на большинстве пляжей в центре и на юге страны, а 17 июня к ним присоединится большинство северных пляжей.

Что касается внутренних вод, то начало купального сезона приходится на период с июня по июль.

Закрытие также будет постепенным, начиная с конца августа, и продлится до 30 октября «с закрытием последних пляжей, расположенных в Фуншале и Порту-Санту».

Министерство окружающей среды и действий по борьбе с изменением климата также добавляет, что в течение купального сезона Португальское агентство по окружающей среде (APA) будет проводить «анализ, чтобы оценить, подходит ли вода для купания, что гарантирует большую безопасность для купающихся».

В то же время Национальное морское управление будет располагать 29 спасательными станциями, более трех десятков лодок, 29 морских спасательных мотоциклов, 40 транспортных средств и различные другие средства в рамках проектов Seawatch, Praia Saudável и Praia Segura.