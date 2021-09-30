Португалия: по карте гражданина больше не въедешь в Великобританию

С 1 октября португальские гости Соединенного Королевства больше не смогут использовать только карту гражданина для въезда в страну, и теперь должны будут предъявить биометрический паспорт.

Эта мера уже была предусмотрена в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit) и затрагивает все страны блока (ЕС), которые используют удостоверения личности, а также Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн, Исландию и другие страны.

Исключение составляют европейцы или члены семьи со статусом проживания в стране, которые смогут продолжать использовать удостоверения личности для путешествий как минимум до 31 декабря 2025 года.

Британское правительство утверждает, что эта форма документа менее безопасна, и хочет поставить всех иностранных посетителей на один уровень, требуя биометрического паспорта .

По его словам, помимо того, что агенты на пограничных постах «обрабатывают документы быстрее», паспорт также можно использовать на «электронных воротах», автоматических контрольных выходах в аэропортах.

Сектор туризма - один из тех, кто может почувствовать это влияние, поскольку выдача паспорта - это дополнительные расходы, которые не все готовы нести: они составляют 65 евро в Португалии или 100 евро, если это срочный запрос.

Исследование, проведенное национальной туристической организацией VisitBritain среди европейских путешественников в начале года, показало, что 8% туристов не ехали в Великобританию, если для этого нужно было подать заявления на получение паспорта.

В 2019 году Великобританию посетили около 40 млн человек из ЕС.