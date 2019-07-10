Португалия: по подозрению в торговле людьми задержан мужчина

В аэропорту Лиссабона по подозрению в торговле людьми задержан мужчина. Пассажир, летевший рейсом из африканской Луаны появился на паспортном контррле вместе с двумя подростками 13 и 15 лет. Младший из них сразу привлек внимание инспекторов SEF, так как «был ослаблен» и с трудом передвигался.



По данным службы SEF, мужчина согласно билету должен был совершить в Лиссабоне пересадку и направиться в африканскую страну Кабу Верде. Однако, в аэропорту он запросил у инспекторов убежища вместе с несоврешннолетними.



По словам инспекторов, такая ситуация происходит не впервые. Как правило, уроженцы африканских стран покупают билеты из одной страны Африки в другую с транзитом в зоне Шенгена. После этого в европейской стране они просят предоставить им политическое убежище.



Во многих случаях, цель перевоза несовершеннолетних в Евросоюз состоит в том, чтобы иммигранты в Бельгии, Германии или Франции могли «использовать их, представив в качестве членов семьи и запросив дополнительные социальные льготы».