Португалия: по программе доступного жилья в Лиссабоне предложат 1000 квартир

Городской совет Лиссабона объявил, что в скором времени в рамках программы доступного жилья можно будет арендовать 1000 новых домов и квартир по низким ценам. Такое количество квартир планирует арендовать муниципалитет для дальнейшего проведения конкурса среди арендаторов. Об этом сообщил мэр столицы Фернандо Медина.

«Первый конкурс состоялся в январе 2020 года, благодаря ему 120 квартир и домов были арендованы молодыми людьми и представителями среднего класса», - рассказал Медина.

Новая правительственная программа направлена на снижение арендной платы и «возвращение недвижимости на рынок аренды». В ее рамках цены на жилплощадь будут варьироваться от 200 евро за Т0 до 1700 евро за квартиру Т5.

Программа определит 308 муниципалитетов в шесть разных категорий. В зависимости от того, сколько в данном округе стоит в среднем квадратный метр, а также в зависимости от стоимости коммунальных услуг. Неудивительно, что самым дорогим муниципалитетом для аренды жилья стал Лиссабон. Все участвующие в программе арендодатели будут освобождены от налога на арендную плату.