Португалия: победитель снова планирует участвовать в Евровидении

Вторник, 16 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: победитель снова планирует участвовать в Евровидении

Победитель «Евровидения-2009» снова планирует участвовать в международном конкурсе в Португалии.

Победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак снова участвует в национальном отборе в Норвегии, а также планирует выступать в основе конкурса. Об этом говорится на официальном веб-сайте «Евровидения-2018», которое состоится в этом году в Лиссабоне.

В Норвегии опубликованы имена десяти финалистов, которые в марте примут участие в соревновании за право представлять свою страну в португальской столице. Одним из них стал норвежский скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак, передает vybory.org.ua,

На своей странице в соцсети Фейсбук певец сообщил, что он гордится своим участием в конкурсе. В 2009 году Рыбак победил с песней Fairytale на конкурсе, который проходил в Москве. Его отличительной чертой является то, что в своих выступлениях он не только поет, но еще играет на струнном смычковом музыкальном инструменте - скрипке.

Напомним, на «Евровидении-2017», которое проходило в украинской столице португалец Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois сенсационно одержал победу, набрав самое рекордное количество баллов за всю историю существования песенного конкурса - 758. На втором месте оказался болгарин Кристиан Костов - 615 баллов, на третьем - музыкальный коллектив из Молдовы SunStroke Project со 374 баллами.

Ранее сообщалось, что Сальвадор Собрал был госпитализирован в Лиссабоне в сентябре прошлого года. Певец нуждался в пересадке сердца. Как сообщают зарубежные СМИ, на днях победителя «Евровидения-2017» выписали, однако возвращаться к концертной деятельности музыкант не торопится, ведь ему еще необходимо пройти длительный курс реабилитации.

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