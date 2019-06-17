Португалия: побережье потеряло 100 га за 9 лет

Понедельник, 17 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: побережье потеряло 100 га за 9 лет

Площадь эквивалентна 100 футбольным полям.

По данным Министерства окружающей среды, Португалия с 2010 года «потеряла» 100 гектаров побережья, что эквивалентно 100 футбольным полям. Так, например, в Фигейра-да-Фош в округе Порту берег «отступил» на 50 метров. Об этом сообщила журналистам госсекретарь по вопросам охраны природы Селия Кошта.

Также особое внимание уделяется побережью Кошта Капарики в муниципалитете Алмада, побережьям в Фаро, Сетубале и Авейру. Последние три муниципалитета, по мнению ученых, особенно подвержены риску повышения уровня моря. Такие данные недавно предоставил научный факультет Лиссабонского университета.

Скорее всего, в ближайшее время правительство инвестирует 3,6 млн евро в программу по укреплению побережья.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья