Португалия: побережье потеряло 100 га за 9 лет

По данным Министерства окружающей среды, Португалия с 2010 года «потеряла» 100 гектаров побережья, что эквивалентно 100 футбольным полям. Так, например, в Фигейра-да-Фош в округе Порту берег «отступил» на 50 метров. Об этом сообщила журналистам госсекретарь по вопросам охраны природы Селия Кошта.

Также особое внимание уделяется побережью Кошта Капарики в муниципалитете Алмада, побережьям в Фаро, Сетубале и Авейру. Последние три муниципалитета, по мнению ученых, особенно подвержены риску повышения уровня моря. Такие данные недавно предоставил научный факультет Лиссабонского университета.

Скорее всего, в ближайшее время правительство инвестирует 3,6 млн евро в программу по укреплению побережья.