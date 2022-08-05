Португалия: побережью Алентежу нужно больше жилья

Мэр Сантьяго-ду-Касем Алваро Бейжинья в округе Сетубал заявил, что необходимо найти решения между правительством и муниципалитетами, чтобы отреагировать на нехватку жилья на побережье Алентежу.

«Я утверждаю, что необходимо оценить эту ситуацию, чтобы между правительством и муниципалитетами были найдены решения, потому что у муниципальных советов нет финансовых условий для строительства жилья в тех масштабах, которые необходимы», - предупредил он.

Мэр сказал, что муниципалитеты «хотят быть частью решения», и привел в качестве примера муниципалитет Сантьяго-ду-Касем, «у которого есть муниципальная земля» , что может стать «первой точкой для решения проблемы».

Для этого должны быть «линии финансирования, будь то строительство или ремонт», - подчеркнул он.

Алваро Бейжинья утверждает, что с точки зрения жилья следует обратить внимание на регион побережья Алентежу, который включает муниципалитеты Алкасер-ду-Сал, Грандола, Сантьяго-ду-Касем и Синиш (Сетубал) и Одемира, в район Бежи.