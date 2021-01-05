Португалия: почта CTT предупреждает о новых правилах

Вторник, 05 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: почта CTT предупреждает о новых правилах

С 1 января все грузоотправители обязаны подавать электронные данные, относящиеся к отправке товаров за границу.

Почтовый оператор предупредил, что невыполнение этого требования может привести к отказу от приема посылки в пункте назначения.

В своем заявлении CTT объяснила, что новые правила являются результатом нового законодательства в нескольких странах, «а также принятия и применения определенных стандартов международными организациями, такими как Всемирный почтовый союз (ВПС), Международная транспортная ассоциация, аэропорты (ИАТА) и Всемирная таможенная организация (ВТО)».

Следовательно, необходимо заранее отправлять подробную информацию о каждом отправлении участвующим организациям - авиакомпаниям, таможенным службам и операторам распределения в стране назначения - еще до того, как объект покинет страну происхождения.

«Применение этих мер связано с аспектами безопасности, поскольку передача информации позволит оценить соответствие товаров для воздушного транспорта и сверять данные о доставке с международными базами данных для предотвращения терроризма, контрабанды и т. д.», - говорится в сообщении CTT.

С другой стороны, новые правила ускоряют процесс таможенного оформления, «поскольку отправка и получение таможенных данных заранее позволяет обрабатывать таможенные декларации автоматически».

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