Португалия: почта CTT соберет одежду для жителей Мозамбика

Четверг, 21 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: почта CTT соберет одежду для жителей Мозамбика

До 8 апреля можно принести ненужную одежду для бедных слоев населения этой страны. 

В следующий понедельник, 25 марта, в отделениях СТТ начинается благотворительная акция, в ходе которой будет собрана одежда для малоимущих жителей Мозамбика. Это совместное мероприятие португальской почтовой службы и почты Мозамбика (Correios de Moçambique).

Представители почты призывают в это время избавиться от ненужной одежды в пользу бедных слоев населения этой страны. Все желающие могут обратиться в ближайшее отделение почты и попросить специальный пакет, в который положить предметы одежды. Акция не является коммерческой и продлится до 8 апреля.

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