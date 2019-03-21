Португалия: почта CTT соберет одежду для жителей Мозамбика

В следующий понедельник, 25 марта, в отделениях СТТ начинается благотворительная акция, в ходе которой будет собрана одежда для малоимущих жителей Мозамбика. Это совместное мероприятие португальской почтовой службы и почты Мозамбика (Correios de Moçambique).

Представители почты призывают в это время избавиться от ненужной одежды в пользу бедных слоев населения этой страны. Все желающие могут обратиться в ближайшее отделение почты и попросить специальный пакет, в который положить предметы одежды. Акция не является коммерческой и продлится до 8 апреля.