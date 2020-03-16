Португалия: почта СТТ сократила часы работы

Во всех отделениях почты СТТ в стране приняли ряд новых мер для того чтобы сдержать распространение коронавируса. Так, было принято решение сократить число рабочих часов, увеличив обеденный перерыв, а обслуживание клиентов теперь будет проводиться в режиме «закрытых дверей». Кроме того, 18 отделений почты будут временно закрыты.



Режим «закрытых дверей» означает, что теперь клиенты будут ожидать своей очереди на улице, а в помещении будут находится те, кого непосредственно обслуживают сотрудники. Это сделано для того, чтобы сохранить максимальное расстояние между людьми.



Обеденный перерыв будет увеличен на час, он будет проходить с 12.30 до 14.30. Во время него помещение будет обрабатываться дезинфицирующими средствами. Кроме этого, сотрудникам почты будут выдавать маски, перчатки и противобактериальный гель. График работы каждого отделения можно будет найти на официальном сайте CTT, информация будет постоянно обновляться.



18 отделений в следующих населенных пунктах будут закрыты:

A vila de Buarcos, Boavista, Cesar, Espargo, Travessa (S. João da Madeira), Arcozelo (Vila Nova de Gaia), Mesão Frio, S. Pedro da Cova (Gondomar), Vila Nova Foz Côa, Cantarias (Bragança), Santa Tecla (Braga), Caxinas (Vila do Conde), Parque (Matosinhos), Praia (Póvoa de Varzim), Gil Eanes (Portimão), Olhos de Água, Sines и Santo António dos Cavaleiros.