Португалия: почти 10000 человек приняты в вузы на втором этапе

Четверг, 15 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: почти 10000 человек приняты в вузы на втором этапе

Большинство оставшихся вакансий - в политехнических вузах либо в региональных университетах.

Согласно данным, опубликованным Генеральным директоратом высшего образования (DGES), 3776 из 4255 оставшихся мест находятся в политехнических институтах, что составляет около 88,7% от имеющихся мест.

В университетах осталось всего 479 мест, и большинство из них - в учреждениях во внутренних районах Португалии или на островах.

Остаточные вакансии по-прежнему доступны в Лиссабоне и Порту: в Лиссабоне 22 вакансии (12 в Политехническом институте и 10 на факультете моторики человека), а в Порту 33 вакансии (27 на факультете естественных наук и 6 в Политехническом институте).

На этом втором этапе выявлены 54 курса без кандидатов, 43 из которых - в политехнических институтах .

Остается заполнить 240 курсов, в то время как 825 курсов уже полностью заполнены.

На втором этапе Национального конкурса доступ к высшему образованию получили 9787 студентов, и в общей сложности осталось 4255 мест.

Эти 4255 вакансий будут доступны для 3 этапа национального конкурса доступа, который продлится с 22 по 26 октября.

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