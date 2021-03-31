Португалия: почти полмиллиона человек с полной вакцинацией

По данным Генерального директората здравоохранения (DGS), 494 521 португалец уже получил две дозы вакцины против вируса SARS-CoV-2, что эквивалентно 5% населения, а первая доза уже введена 1 196 971 человеку (12%).

В отчете DGS также указано, что за последнюю неделю 20 918 человек прошли полную вакцинацию и еще 252 979 человек были вакцинированы первой дозой.

По возрастным группам 80% пожилых людей в возрасте 80 лет и старше (539 633 человека) уже получили свою первую вакцинацию, а 33% (223 614 человек) уже прошли полную вакцинацию обеими дозами.

В возрасте от 50 до 64 лет 11% (244 942) были вакцинированы первой дозой, а 4% (81 913) получили обе дозы.

В группе от 65 до 79 лет 9% (149 459) уже получили первую дозу, и только 3% (43 673) прошли полную вакцинацию против Covid-19.

В общей сложности Португалия уже получила 1 888 850 вакцин против Covid-19, и еще 1 753 999 вакцины были распределены по пунктам вакцинации в стране.