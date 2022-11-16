Португалия: почти половина португальских семей в долгах

В Португалии около 45% семей имеют долги. Согласно результатам последнего Обзора финансового положения семей (ISFF), опубликованного Банком Португалии, процент семей с долгами увеличивается с возрастом до возрастной группы 35-44 лет и снижается в следующих возрастных группах.

Жизнь без долгов кажется большинству португальцев настоящей утопией. По крайней мере, согласно данным Банка Португалии, которые показывают уровень задолженности домохозяйств, эквивалентный 83,7% их располагаемого дохода на конец второго квартала этого года.

Несмотря на то, что они высоки, эти значения значительно ниже тех, которые были зафиксированы в период с 2007 по 2013 год, когда коэффициент долга домохозяйств превышал 110% располагаемого дохода.

Снижение процентных ставок с 2013 г. в значительной степени способствовало падению уровня долга домохозяйств. Однако эта тенденция сильно изменилась за последний год из-за агрессивной денежно-кредитной политики Европейского центрального банка.

Напомним, что ЕЦБ менее чем за шесть месяцев поднял процентную ставку по евро с 0% до нынешних 2%, что привело к увеличению ставок Euribor (которые служат ориентиром для кредитов) почти до 3%, когда менее года назад она котировалась при отрицательных значениях.

Чтобы не допустить дефолта и не столкнуться с еще большими финансовыми трудностями, начните принимать меры на благо своих личных финансов уже сегодня.

1. Планируйте всей семьей

Хорошо спланированный ежемесячный бюджет — это половина пути к здоровой финансовой жизни.

2. Погасите кредитную карту на 100%

Кредитная карта является врагом номер один для большинства домохозяйств. Лимит кредитной карты пробуждает у многих потребителей чувство преувеличенной собственности.

3. Откажитесь от предлагаемого кредита

За простотой получения кредита скрываются высокие процентные ставки и море комиссий. Остерегайтесь «выгодных предложений», не верьте «мягким ежемесячным платежам».