Португалия: почти половина школьников не любит математику

Такой результат показало исследование TIMSS 2019 - Trends in International Mathematics and Science Study. Оно каждые четыре года позволяет узнавать успеваемость учащихся 4 и 8 классов по математике и естественным наукам в десятке стран и регионов.

В случае четвероклассников оказалось, что с 2015 года показатели ухудшились. В TIMSS 2015 только 10% указывали, что им не нравится изучать математику, а в последнем выпуске этот показатель увеличился до 15%.

В отличие от 8 классов, 61% учеников 4 классов ответили, что им очень нравится предмет (61% в 2019 году). Таким образом, похоже, что негатив к математике приходит с возрастом и с тем, что курс становится более сложным. Поэтому к 8 классу только 19% учеников готовы признать, что любят математику.

20% восьмиклассников также сообщили, что им не нравится изучать естественные науки.

Бывший министр образования и науки Нуну Крату (2011-2015) раскритиковал «безответственные и ложные обвинения» нынешнего государственного секретаря по образованию, который возложил на него ответственность за плохие результаты по математике у четвероклассников.