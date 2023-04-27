Португалия под голубым флагом

Четверг, 27 Апрель 2023 Португалия Португалия

Португалия под голубым флагом

В этом году Ассоциация «Голубой флаг» решила присвоить 432 высших знака качества.

394 голубых флага получили пляжи Португалии, а остальные вручены пристаням (17) и судам (21).

По данным CNN Portugal, среди пляжей, удостоенных награды, 347 прибрежных (на 4 больше, чем в прошлом году) и 47 внутренних (на 3 меньше, чем в прошлом).

Таким образом, Португалия занимает шестое место в мире по общему количеству голубых флагов и второе место в мире после Франции по количеству пляжей, отмеченных наградами, во внутренних районах страны.

В Северном регионе насчитывается 87 пляжей, отмеченных наградами (на 5 больше, чем в прошлом году). Это регион с наибольшим количеством голубых флагов, превосходящий Алгарве, хотя в Алгарве больше флагов на прибрежных пляжах.

В Центре будет 48 флагов на 47 пляжах, в регионе Лиссабона и Долины Тежу - 76, в Алентежу - 39, в Алгарве - 85, на Азорских островах - 44, а на Мадейре - 16 пляжей с голубыми флагами.

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