Португалия: «Под покровом Пресвятой Богородицы»

Среда, 18 Сентябрь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: «Под покровом Пресвятой Богородицы»

Коллекции русских икон в Португалии.

21 сентября 2019 года Центром Русского Искусства и Культуры совместно с Институтом истории искусств филологического факультета Лиссабонского университета ARTIS, Фондом Д. Луиша I города Кашкайша, Национальным Музеем Грау Вашку, Министерством культуры и Santa Casa da Misericórdia города

Лиссабона будет представлена выставка «Под покровом Пресвятой Богородицы.

Коллекции русских икон в Португалии». Выставка будет проходить в галерее временных экспозиций Музея Святого Роха, Santa Casa da Misericórdia.

На выставке будут представлены иконы из коллекций национального Музея Грау Вашку и муниципального Музея графов Каштру Гимараеш города Кашкайша.

Раздел выставки посвящен иконографии Богоматери, поскольку вера в заступничество Пресвятой Богородицы за всю русскую землю прочно укрепилась в народном православном сознании. На выставке будут представлены около 50 икон конца XVIII- начала XX века представленных в пяти разделах экспозиции.

Центр русского искусства и культуры в Португалии под руководством Ирины Марселу Курту создан в феврале 2017 года при содействии Фонда Д. Луиша I, филологического факультета Лиссабонского университета и Института истории и искусств Лиссабонского университета ARTIS.

Одним из основных направлений Центра является исследовательская деятельность в изучении, использовании и сохранении произведений  русского искусства, находящихся в Государственных музеях и частных коллекциях Португалии.

Выставка «Под покровом Пресвятой Богородицы» будет способствовать продвижению русской культуры и освещению национального художественного наследия в Португалии, а также развитию межкультурного диалога и укреплению взаимопонимания между двумя странами.

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