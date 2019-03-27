Португалия подала жалобу на результат матча с Украиной

Таким образом сборные планируют опротестовать результаты игр отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года из-за участия 32-летнего бразильского нападающего Жуниора Мораеса в составе сборной Украины.

Нарушение касается натурализации Мораеса, который выступил за украинскую команду в обоих матчах. По регламенту, натурализованный футболист может выступать за национальную сборную, если его биологические отец и мать родились на территории страны.

Другим критерием может служить факт проживания игрока на территории государства в течение пяти лет после достижения 18-летнего возраста. Известно, что Мораес непрерывно жил на Украине лишь четыре года и восемь месяцев.

26 марта сообщалось, что сборная Украины в этой связи может получить технические поражения. Матч против Португалии закончился со счетом (0:0), у Люксембурга украинцы выиграли — 2:1, передает iz.ru.

Позднее генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий заявил, что Мораес получил гражданство в соответствии с действующим украинским законодательством и все нормы были соблюдены.