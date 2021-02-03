Португалия: подать прошение на материальную помощь - до 10 февраля

В частности, он включает возобновление трех программ поддержки, разработанных в 2020 году для независимых работников (с наличием отчислений в SS либо без них) и индивидуальных предпринимателей (Empresários em nome individual).

Это «Apoio Extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente» (см. http://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/FAQ+Apoio+Extraordin%C3%A1rio+%C3%A0+redu%C3%A7%C3%A3o+da+atividade+econ%C3%B3mica+de+trabalhador+independente_18jan21/663832b8-2123-455a-a96c-4c4e671dbc56 ),

«Medida Extraordinária de Incentivo à Atividade Profissional» (см. http://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/FAQ_Medida+Extraordin%C3%A1ria+de+Incentivo+%C3%A0+Atividade+Profissional_18jan21/c0639db7-3754-4157-ad2e-d15b83b5299d )

и «Apoio à Desproteção Social» (см. http://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/FAQ+Apoio+%C3%A0+Desprote%C3%A7%C3%A3o+Social_18jan21/67726fac-0ae3-4bc1-9c97-68fc522eb118 ).

Однако в отличие от весны прошлого года, на этот раз эти меры будут доступны только тем работникам, деятельность которых приостановлена ​​из-за наложенных правительством ограничений (включая закрытие заведений по законным или административным предписаниям), что означает, что потенциальных кандидатов теперь – существенно меньше.

Кроме того, сократилась продолжительность поддержки, поскольку она будет предоставляться только на время действия обязательства по закрытию или приостановлению деятельности.

Также, в отличие от 2020 года, в этом году эта поддержка будет выплачиваться непосредственно в месяц подачи прошения. Т.е. , к примеру, для прошений, поданных до 10 февраля – до конца этого месяца.

Самозанятые работники и ИП могут запросить поддержку относительно января месяца в период с 1 по 10 февраля – путем подачи соответствующего прошения, доступного в Личном кабинете на Segurança Social Direta.