Португалия: поддержка покупателей газа в баллонах

Мера будет действовать в течение как минимум трех месяцев и будет финансироваться через Экологический фонд до максимального «потолка» в 4 млн евро.

«Поддержка составляет 10 евро за баллон в месяц для каждого получателя социального тарифа, проживающего на материковой части Португалии. Сумма будет выплачена отделениям CTT в течение трех месяцев, до 30 июня 2022 года», - говорится в заявлении Министерства окружающей среды и климатических действий, опубликованном во вторник.

Согласно последним данным Главного управления энергетики и геологии (DGEG), получателями социального тарифа на электроэнергию являются 762 320 человек, поэтому они смогут получить доступ к этой поддержке.

По данным Министерства окружающей среды и действий по борьбе с изменением климата, чтобы воспользоваться этой поддержкой, потребители должны будут предъявить в CTT счет-фактуру или квитанцию ​​«с соответствующим налоговым идентификационным номером (NIF) на имя держателя договора электроэнергии, получателя социального тарифа, от 1 апреля 2022 года и подтверждающие приобретение газового баллона», а также «Карту гражданина, карту жителя или паспорт держателя договора на электроэнергию получателя социального тарифа».

Эта мера будет финансироваться через Экологический фонд и будет иметь максимальную сумму в четыре миллиона евро.