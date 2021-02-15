Португалия: подержанные автомобили набирают ценность во время пандемии

Подержанные автомобили становятся все более популярными.

Согласно данным Автомобильной ассоциации Португалии (ACAP), в 2020 году импортированные подержанные автомобили вернулись, чтобы набрать вес по сравнению с другими транспортными средствами. Дизель по-прежнему остается королем в этой сфере бизнеса, в отличие от новых автомобилей.

В 2020 году было импортировано 58080 подержанных легковых автомобилей. Падение составляет 26,9% по сравнению с 79 422 единицами, зарегистрированными в 2019 году. Это худший показатель с 2016 года.

Цифры еще хуже для новых автомобилей: их продажи упали на 35%, до 145 417 регистраций, худший результат с 2014 года.

В целом, доля рынка подержанных автомобилей в прошлом году достигла 39,9%, что на 5,4 процентных пункта больше, чем в 2019 году. Согласно данным ACAP, Peugeot, Renault, Mercedes, BMW и Audi входят в пятерку самых популярных брендов на этом рынке.