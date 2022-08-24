Португалия: подержанные автомобили онлайн подорожали

Средняя цена подержанных автомобилей в Португалии для продажи через Интернет уже выросла на 10,9% за период до июля по сравнению с ценой, зафиксированной в конце 2021 года, говорится в последнем отчете обсерватории Indicata, принадлежащей группе Autorola.

Эта тенденция продолжилась и в начале августа, когда индекс цен вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Движущей силой цен на подержанные автомобили на португальском рынке является низкий уровень запасов в сочетании с высоким спросом.

Нехватка полупроводников по-прежнему приводит к увеличению сроков поставки новых автомобилей, что приводит к увеличению числа потребителей на рынке подержанных автомобилей.

В этом смысле уровень онлайн-запасов подержанных авто в Португалии падает уже 17 месяцев подряд.

В начале августа этот показатель был на 9,9% ниже, чем в начале предыдущего месяца, но по сравнению с августом 2021 года уровни уже ниже на 19,4%.

В течение второй половины года Обсерватория Indicata отмечает, что «вероятно, по-прежнему будут действовать ограничения на поставку новых и подержанных автомобилей из арендных парков».

Причина этого связана с необходимостью для компаний поддерживать старение своего флота, чтобы удовлетворить свои коммерческие потребности.

Также, учитывая вопрос о полупроводниках до конца 2023 года, ожидается, что рынок подержанных автомобилей продолжит борьбу.

Тем не менее, в 14 странах, проанализированных в документе, отмечается замедление темпов роста цен на подержанные авто в Интернете.